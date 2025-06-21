Olay, Dün Akşam Konak’ta Yaşandı

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Zaman

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir’in Konak ilçesindeki Atamer Mahallesi’nde yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü Onat Tüneli inşaatında gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında, Ersen Kılıç (31) ve Fahriye Kübra Kılıç çiftine ait evin yatak ve oturma odasının duvarları çöktü.

Yaşanan Korku Dolu Anlar

Olay anında 2 yaşındaki kızını uyutmaya çalışan Fahriye Kübra Kılıç büyük bir panik yaşadı. Kılıç, “Evin duvarları çatlıyor, sürekli sallanıyoruz. Risk altındayız. Dün gece çok şiddetliydi. Çocuğumu ayağımda sallıyordum. Birden duvar çöktü. Odamız kullanılamaz hale geldi. Çok korktum. Depremden bile daha fazla korku yaşadım. O an evin tamamen yıkılacağını ve öleceğimizi sandım” şeklinde duygularını ifade etti.

Belediyeye Yapılan Şikayetler

Fahriye Kübra Kılıç, “Çalışmaların durdurulması için defalarca belediyeye şikayette bulunduk. Yanımızda duran olmadı. Bize sadece 5 ay kira desteği verildi. Eşim işsiz, iki çocuğum var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyalarımız kırıldı, maddi zararın ötesinde can güvenliğimiz yok. Belediye başkanı, kendisini bizim yerimize koysun. Hatta gelip, bir gün bile olsa bu evde kalıp, yaşadıklarımızı görsün” dedi. Ayrıca, Onat Tüneli inşaatındaki kontrollü patlatmalar nedeniyle mahallede daha önce de bazı evlerde çatlakların oluştuğu öğrenildi.