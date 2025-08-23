Olay, Dün Akşam Pastanede Gerçekleşti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesindeki Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta yer alan bir pastanede gerçekleşti. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye ait olan bu pastanede, çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen eski nişanlısı Hasan Fırat ile masada oturup sohbet etmeye başladı. İkilinin yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı öğrenildi ve kısa bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın sesinin yükselmesi üzerine iş yeri sahibi Kerim Üre, olan biteni görmek ve durumu kontrol altına almak için masaya geldi. Ancak, bu durum da taraflar arasında bir başka tartışmaya neden oldu.

KADINA İKİNCİ KURŞUN ISABETİ

Tartışma sırasında Kerim Üre, belinden tabancayı çıkararak Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat, kurşunların etkisiyle yere yığıldı. O esnada araya girmeye çalışan Elif Kılıç, açılan ateş sonucunda vuruldu. Olayın ardından Kerim Üre, oradan kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Zemin üzerinde kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Fakat Kılıç ve Fırat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, Kılıç’a 1, Fırat’a ise 8 kurşun isabet ettiği kaydedildi. Olay yerinde pek çok boş kovan bulundu.

KERİM ÜRE’NİN OLDUĞU YERDEKİ DURUM

Kerim Üre’nin yakalanması amacıyla polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta park halinde bulunan bir aracı kontrol eden ekipler, direksiyonda başından vurulmuş Kerim Üre’yi buldu. Üre’nin araç içinde hayatını kaybettiği saptandı. Ayrıca otomobilde bir tabanca da ele geçirildi. Olayın ardından yapılan değerlendirmede, Üre’nin kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Elif Kılıç, Hasan Fırat ve Kerim Üre’nin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın sürdüğü olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, arbede esnasında Hasan Fırat’ın Kerim Üre’ye yumruk attığı gözlemleniyor. Üre’nin, belindeki tabancayı çıkararak önce havaya, ardından da Hasan Fırat’a doğru ateş açtığı belirleniyor. Elif Kılıç’ın kurşunlar nedeniyle hedef olması da görüntülerde yer alıyor. Olayın ardından Hasan Fırat’ın yerde hareketsiz kaldığı, Elif Kılıç’a ise çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı dikkat çekiyor.