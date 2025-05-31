Olay, dün Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Eşiyle boşanma sürecinde olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine iletti. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede, Baytap’ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi olan Asiye Baytap’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap’ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamalarda, Tülay S.’nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tülay S., “Evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü” belirtti. Ayrıca, Asiye Baytap’ın çocuklarının koruma altına alındığı bilgisi edinildi.