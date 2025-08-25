Olay, Ergenli’de Dünkü Saat 18.00’de

Olayın Gelişimi

Dün saat 18.00 civarında Ergenli mevkisinde bir olay yaşandı. Serinlemek amacıyla Ilıca Baraj Gölü’ne giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra arkadaşının gözünden kayboldu. Durumun farkına varan arkadaşları, derhal jandarma ekiplerine haber verdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İhbarın alınmasının ardından bölgeye sağlık, jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri yönlendirildi. Ekipler, Yencilek’i bulmak için arama çalışmalarına hemen başladı.

Cansız Bedeni Bulundu

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Yencilek’in cansız bedeni, İzmir İtfaiyesi’ne bağlı dalgıçlar tarafından suyun içinden çıkarıldı. Bulunan ceset, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.