Olay, Gebze’de Bıçaklı Kavga

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Olay, Gebze ilçesinin Beylikbağı Mahallesi’nde, 316/3 Sokak üzerinde saat 13.00 sularında gerçekleşti. Bilinmeyen bir sebepten kaynaklanan tartışma, kısa bir süre içinde bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Kavgada, kardeş oldukları öğrenilen E.M. (11) ve E.H.M. (20), çeşitli yerlerinden yaralanıyor.

MÜDAHALE VE YARALILAR

İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde polis ekipleri intikal ediyor ve kavgaya müdahale ediyor. Müdahale esnasında bir polis memuru, yere düşerek hafif yaralanıyor. Yaralı kardeşler hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, polis memuru ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda karıştığı belirlenen B.B. ve kardeşi H.Y.B. gözaltına alınıyor. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılıyor.