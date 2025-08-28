Olay, Gece Bismil’de Yaşandı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Dün gece, Bismil ilçesinin kırsal Çöltepe Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. Kasım A., kayınpederinin evine gittiği sırada kayınbiraderi Ahmet Şimşek ile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

TARTIŞMA VE YARALAMA

Tartışma giderek büyüdü ve Kasım A., mutfaktan aldığı bıçak ile kayınbiraderi Ahmet Şimşek’i yaraladı. Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILMA VE CENAZE

Bu esnada Kasım A., olay yerinden kaçtı. Yaralı olan Ahmet Şimşek, Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Şimşek kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

Kasım A. daha sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.