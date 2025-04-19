Olay Gece Karaağaç Mahallesi’nde Oldu

Olay, gece yarısı Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Bedri Ayyıldız’ın balık tutmak amacıyla oltasıyla deniz kenarına gittiği iddia ediliyor. Bir süre sonra Ayyıldız’ın suda çırpındığı ve gözden kaybolduğu gözüktü. Durumu fark edenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 30 metre açıkta Bedri Ayyıldız’ın cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, İskenderun Devlet Hastanesi morguna nakledilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.