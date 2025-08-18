Olay, Gece Saatlerinde Gerçekleşti

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GELİŞMELERİ

Olay, 10 Ağustos’ta geç saatlerde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde gerçekleşti. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan dönerken merdivende oturan 14 yaşındaki Taha Z. ve 17 yaşındaki Samet Z. kardeşlerden yol istedi. Bu isteğin ardından, Çakır ailesi sözlü tacize maruz kaldı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesinin tacize uğramasının ardından çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Kavgada Hakan’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ile babası Şahin Çakır da bıçakla yaralandı. Olayın tarafları olarak Taha Z. ve Samet Z. kardeşler, ağabeyleri Emir Z. ve babaları Cemal Z. ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklandı.

ADALLET BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu olay üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tunç, “Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘kasten öldürme’ suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tunç, “Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir” dedi. Tunç, çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve toplumun huzurunu sağlamak amacıyla, Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı yasalarda yeni düzenlemeler gerektiğini belirtti.

YENİ DÜZENLEMENİN ÖGELERİ

Tunç, bu düzenlemeleri oluştururken dikkat edilecek bazı noktaları sıraladı: “15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.”

Bu düzenlemelerin yanı sıra, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitim evlerine ayrılabilmesi gibi hususların da yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca, çocuklar hakkında alınan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ihmal eden kamu görevlilerine yaptırımlar getirilmesi gibi önlemler de müzakere ediliyor.

Bakan Tunç, “Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız” ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.