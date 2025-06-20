Haberler

Olay, Göcek’te B.E.B. ile gerçekleşti

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Ömer Bayram Fidan, arkadaşı B.E.B.’nin evinde bıçaklanarak ölü bulundu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler yönlendirildi. Olay yeri detaylı bir şekilde incelendikten sonra Fidan’ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Polis, cinayet şüphelisi olarak belirtilen B.E.B.’nin yakalanması için araştırma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Rams Başakşehir, Onur Bulut’u transfer etti

Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Haberler

Benfica Auckland City Canlı Yayın Bilgisi

Benfica ile Auckland City'nin karşılaşması canlı yayınla izlenebilir. Taraftarlar, maçı kesintisiz izlemek için hangi kanaldan yayınlandığını araştırıyor. Maç detayları merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.