Olay, Göcek’te B.E.B. ile gerçekleşti

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Ömer Bayram Fidan, arkadaşı B.E.B.’nin evinde bıçaklanarak ölü bulundu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler yönlendirildi. Olay yeri detaylı bir şekilde incelendikten sonra Fidan’ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Polis, cinayet şüphelisi olarak belirtilen B.E.B.’nin yakalanması için araştırma başlattı.