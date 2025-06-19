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Olay, Hızla Gelişen Sağlık İhlali

OLAYIN GELİŞİMİ

Geçen yılın haziran ayında özel bir hastanede yaşanan bir olayda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin’e gelen Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybetti. İddialara göre, mide yerine nefes borusuna balon takılması sonucu Ali Can Gül fenalaştı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA HASAN GÜL’ÜN TEPKİSİ

KKTC’de evladını toprağa veren baba Hasan Gül, oğlunun mide balonu taktırmak isterken yaşanan ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini savunarak, sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu doktor D.E. ve beraberindeki sağlık personeli hakkında soruşturma izni verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü Dava Dairesi, D.E.’nin yaptığı itirazı reddetti. Bu kararın ardından, gece saatlerinde gözaltına alınan D.E., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ayrıca, Anestezi Uzmanı S.G.’ye ev hapsi ve anestezi teknisyeni Y.Y.Ö.’ye ise adli kontrol kararı verildi.

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