Olay, Horasan’da meydana geldi

Olay, öğle saatlerinde Horasan ilçesinin Çayırdüzü Mahallesi’nde gerçekleşti. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi M.C. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C., üzerinde taşıdığı tabancayla Kadir Canpolat’a ateş etti. Sol ayak ve omuzundan vurulan Kadir Canpolat, Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olay sonrası kaçmaya çalışan M.C., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Pasinler ilçesinde yakalandı ve suç aleti olan tabancayla birlikte ele geçirildi.

Kadir Canpolat, 1980 yılında Horasan’ın Çayırdüzü Mahallesi’nde hayata gözlerini açtı. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı’nı kurdu. Bununla birlikte, Ocak Partisi’nin kurucu genel başkanı olarak da biliniyordu.