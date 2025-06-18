Olay, İ. Mahallesi’nde Gerçekleşti. K. Köpeği İçin Yardım Çağrısı Yapıldı. E. Şahin, Yardım için İletişime Geçti. Köpeğin Tedavi Süreci Başarıyla Tamamlandı. ‘İYİLİK KOLAY DEĞİL’ Cümlesi Anlamı Taşıyor. Hayat, Almanya’da Sahiplendirildi ve Mutlu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, İsabeyli Mahallesi’nde gerçekleşti. Şiddet sonucu bel fıtığı olan ve felç kalan bir sokak köpeği için sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapıldı. Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin, bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Şahin, köpeğin tedavisi için özel bir veteriner kliniğiyle irtibata geçti. ‘Hayat’ ismi verilen sokak köpeğinin muayenesinde, arka ayaklarının tamamen işlevsiz hale geldiği tespit edildi. Hayat için ampütasyon kararı alındı ve bu işlem uygulandı.

HAYAT’IN TEDAVİ SÜRECİ

Ön patileriyle yürümeye çalışan Hayat’a tedavi sürecinde önce Dilek Gürsoy, ardından Emel Şahin evini açtı. Hayat, gönüllülerin desteğiyle 6 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Hayat, Almanya’nın Münih kentinde sahiplendirildi. Şahin, “İyilik kolay değil ama bir araya gelen yüreklerle her şey mümkün. Bir canın binlerce kilometre ötede yeni bir yaşama başlamasına vesile olduk” ifadelerini kullandı.

KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR

Şahin, sürece katkı sunan veteriner hekim Osman Yırtımcı, gönüllüler ve hayvanların sahiplendirilmesine destek olan herkese teşekkür etti.