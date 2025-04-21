Olay, İzmir Foça’da meydana geldi

İZMİR’DE DİKKAT ÇEKEN BİR OLAY YAŞANDI

Foça ilçesinde, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanvekillerinden Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar, oğlu Can Işıklar tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Gülay Işıklar’ın cenazesi bugün, kızı Dijle Işıklar ve ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Alınan bilgilere göre, cenaze yarın Ankara’da toprağa verilecek.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar’ın evde annesi Gülay Işıklar’a tabancayla ateş ettiği bildirildi. İhbar sonrası jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine geldiği ve sağlık ekiplerinin, Gülay Işıklar’ın yaşamını yitirdiğini belirlediği ifade edildi. Cenaze, yapılan otopsi sonrası Foça Devlet Hastanesi’ne ve ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan Can Işıklar’ın olaydan önce alkollü araç kullandığı ve eve 1,5 kilometre mesafede bir kaza geçirdiği tespit edildi. İfadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve silahın bir arbede esnasında ateş aldığını belirttiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Işıklar, ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

FEHMİ IŞIKLAR’IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Fehmi Işıklar, 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa milletvekili olarak seçildi. 1990 yılında partisinden istifa ederek Halkın Emek Partisi’nde (HEP) genel başkanlık görevini üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır milletvekili olarak seçilen Işıklar, TBMM başkanvekilliği yaparak, SHP ve CHP’de de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.