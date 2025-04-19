Olay, Kızıltepe’de Okulda Meydana Geldi

Olay, 17 Nisan tarihinde Kızıltepe ilçe merkezinde bulunan Fırat İlkokulu’nda gerçekleşti. Dördüncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin, teneffüste oyun oynadığı sırada aniden baygınlık geçirerek yere düştü. Heciemin’in dilinin boğazına kaçtığını fark eden öğretmenleri hemen müdahale etti.

ÖĞRETMENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, hızla öğrenciye ulaşarak yardım etmeye başladı. Kılınç, Heciemin’in boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak, onun nefes almasını sağladı. Öğrenci kendine gelir gelmez, hemen çağrılan ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Heciemin’in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

KAMERADA GÜVENLİK ANLARI

Diğer taraftan, öğretmenin müdahaleye anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu anlar, olayın ciddiyetini ve öğretmenin hızlı hareket ettiğini gözler önüne serdi.