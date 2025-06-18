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Olay, Kızıltepe’de Otomobil Yangınıdır

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Kızıltepe ilçesinin merkez Tepebaşı Mahallesi’nde, öğleden sonra meydana geldi. Bir binanın yanındaki park halindeki 34 DK 949 plakalı otomobil, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı.

MÜDAHALE VE TEPKİLER

Durumu gören çevredekiler, yangını önlemek için yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ve aynı zamanda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada binanın 1’inci katında bulunan bir kişi, evinin penceresinden kovayla su dökerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangın, çevredekilerin ve müdahale eden ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu ve yangının nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

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