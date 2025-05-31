Olay, Kızıltepe’de Silahlı Kavga

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinin Ersoylu Mahallesi’nde bir olay yaşandı. İki grup arasında, henüz netlik kazanmayan bir sebep dolayısıyla başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu olayda Oğur Sarıbatur (41) tabancayla yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sarıbatur, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat burada kurtarılamadı.

YERİNE GETİRİLEN İŞLEMLER

Sarıbatur’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, Sarıbatur’u vuran şüphelinin kayınpederi O.S. olduğu belirlendi. O.S. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gece saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan Oğur Sarıbatur’un cenazesi ailesine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ

Üç çocuk babası olan Sarıbatur’un cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alemdar Mahallesi’ndeki köy mezarlığında toprağa verildi. Bu trajik olay, bölge sakinleri arasında üzüntüye yol açtı. Olayın detayları ve soruşturma süreci yakından takip ediliyor.