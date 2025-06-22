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Olay, Levent Mahallesi’nde gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde, Sümbül Caddesi üzerinde dramatik bir olay yaşandı.

OLAYIN SEBEBİ VE GELİŞİMİ

Suriye uyruklu Feryat Nasır, oyun oynarken suya düşen bisikletini almak amacıyla sulama kanalına girdi. Ancak akıntıya kapılan Nasır, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

İHBAR VE KURUMSAL MÜDAHALE

Çevredeki kişiler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Feryat Nasır’ın cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaktaki sulama kanalında buldu.

CANSIZ BEDENİNİ BULUNMASI VE SORUŞTURMA

Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.

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