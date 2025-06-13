Olay, Mahmudiye Mahallesi’nde gerçekleşti

Olay, akşam saat 15.30 civarında Mahmudiye Mahallesi 23’üncü Mobilya Sokak’ta bulunan bir mobilya imalathanesinde gerçekleşti. Suriye uyruklu Mahmud İ., temizlik amacıyla çalışır durumdaki talaş emme makinesini kapattı. Ancak makinenin yeniden devreye girmesiyle Mahmud İ., basınçla aşağıya kaydı ve bacakları sıkıştı. Emme makinesinin girişine tutunan işçinin yardımına yetişen arkadaşları, makineyi kapatarak durumunu kurtardı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, Mahmud İ. sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mahmud İ.’nin makinenin girişinde asılı kaldığı anlar ile itfaiye ekiplerinin kurtarma çabaları güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.