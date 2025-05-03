Olay Manuel’de Bıçaklama Gerçekleşti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 20 Nisan’da saat 23.30 sularında Çukurova ilçesinin Şambayadı Mahallesi’nde, Kabasakal Mezarlığı’nın yakınlarında gerçekleşti. Pastacı olan Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi sevgilisi N.C., bir süre sosyal zaman geçirdikten sonra mezarlık civarında otomobili park edip sohbet etmeye başladı. İddiaya göre, bu sohbet sırasında N.C., Ayaz’a ayrılmak istediğini söylediği an ikili arasında bir tartışma patlak verdi.

TARTIŞMA VE YARALANMALAR

Tartışmanın büyümesi üzerine N.C., bir arkadaşına telefon mesajı göndererek, “Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor” dedi. Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Ayaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak, Ayaz’ın bulunduğu yerin yakınında yakalandı. Ayaz’ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

N.C.’NİN İFADESİ VE HASTANEDEN TABURCU OLUNMASI

Hastanede tedavi edilen N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, “Gündüz Mehmet ile buluşup, gezdikten sonra araçta sohbet ediyorduk. Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm” diyerek olayın seyrini anlattı. Tedavisi tamamlanan N.C., birkaç gün sonra taburcu edilerek savcılığa götürüldü. Önceki ifadesini yineleyen N.C., suçsuz olduğunu savundu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE OTOPSİ RAPORU BEKLENTİSİ

Soruşturmayı sürdüren savcılık, topladığı deliller doğrultusunda N.C.’yi “kasten öldürme” suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan N.C., tutuklandı. Olay yerine dair bulunan deliller, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelenmek üzere alındı ve Adana Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek detaylı otopsi raporu bekleniyor.