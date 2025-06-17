Olay, Muratpaşa’da meydana geldi. Mahmut Abid, kazı sırasında mahsur kaldı. Yardım ekipleri çağrıldı, Abid kurtarılamadı. Arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cansız bedeni Adli Tıp’a gönderildi. İnceleme başlatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Saat 15.00 dolaylarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki bir sitede bir olay meydana geldi. Suriyeli Mahmut Abid, kardeşi Halil Abid ve diğer işçi arkadaşları, izolasyon çalışması için 3 katlı apartmanın çevresinde kazı yapmaya başladı. Apartmanın çevresindeki toprak kısmı bir miktar kazdıktan sonra, zeminle bitişik konumdaki balkonun alt bölümünde de kazı çalışmaları yapıldı.

ÇÖKMENİN NEDENİ VE SONUCU

Mahmut Abid, balkonun altında çalışırken aniden bir çökme yaşandı. Bu sırada kaçmaya çalışan Abid, beton blokların altında kaldı. Olayın bildirilmesiyle birlikte, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri Abid’in yaptığı muayenede, hayatını kaybettiğini belirledi.

DUYGULU ANLAR VE İNCELEME

Mahmut Abid’in kardeşi ve arkadaşları haberi aldıkları anda büyük bir üzüntü yaşadı. Kardeşi, Abid’in bulunduğu yere çökerek gözyaşları döktü. Mahmut Abid’in cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Arkadaşları da kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu. Abid’in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.