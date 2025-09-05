Haberler

Olay, Öğle Saatlerinde Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geliyor. Evine dönen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.’yü görünce aralarında bir tartışma başlıyor. Tartışma esnasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.’ye ateş ediyor.

OLAYIN SONUCU VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Orhan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirleniyor. Orhan Ö.’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürülüyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Metin K., olayın ardından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Komisyon Faaliyetlerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı'na Öcalan'ın beyanlarının değerlendirilmesi için özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi.
Haberler

Danimarka İskoçya Maçı EXXEN’den İzlenir

Danimarka ile İskoçya'nın maçı canlı yayınla izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlandığını ve kesintisiz izleme yöntemlerini araştırıyor. Maç detayları edinilmeye çalışılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.