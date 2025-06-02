Olay, Saat 17.00’de Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Saat 17.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Karşı Mahalle’de bir olay meydana geldi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan 1 çocuk babası İsmail Baştuğ, işten çıkıp evine gitmek üzere yürümeye başladı.

SALDIRI VE YARALANMA DURUMU

Baştuğ, evine 50 metre kala, daha önce yaşadıkları bir trafik tartışması yüzünden peşinden gelen ve fırıncılık yapan husumetlisi İsmail Doğan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Baştuğ, sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Doğan hemen olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Yaralı olan İsmail Baştuğ, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan İsmail Doğan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.