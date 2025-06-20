Olay, Şeyh Şamil Mahallesi’nde gelişti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi Kantar Bulvarı’nda gerçekleşti. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma patlak verdi. Bu tartışma, kısa sürede sopa ve silahlı çatışmaya dönüştü.

KAVGADA YARALANANLAR

Kavga sırasında, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürüldü.

POLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.