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Olay, Silvan’da Malabadi Köprüsü’nde gerçekleşti

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü’nde gerçekleşti. Köprünün altından akan Batman Çayı kenarına ulaşan Mazlum Kılıç, ayağının kayması sonucu suya düştü. Kılıç, bir süre suyun içinde çırpındıktan sonra kayboldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri gönderildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri Kılıç’ın cansız bedenini buldu. Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma süreci başlatıldı.

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