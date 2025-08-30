Olay Sonrası Mobbing İddiaları Ortaya Çıktı

OLAY SONRASI PAYLAŞIMLAR VE MOBBİNG İDDİALARI

Olayın ardından söz konusu çalışanın yaptığı paylaşımlar, “mobbing” iddialarını gündeme getirdi. Böylece Hakkı Alkan’ın ismi sadece teknoloji yayıncılığı ile değil, aynı zamanda çalışanına karşı sergilediği tartışmalı tutumlarla da anılmaya başlandı.

TEKNOLOJİ MERAKI VE KARİYERİNİN ŞEKİLLENMESİ

Hakkı Alkan, ilkokul yıllarında bilgisayar ve teknolojiye yönelik ilgisini keşfetti. Bu merak, lise ve üniversite dönemlerinde daha da kuvvetlenerek meslek hayatını şekillendirdi ve kariyerini teknoloji alanına yönlendirdi. Farklı platformlarda edindiği deneyimlerden sonra sektördeki boşluğu gören Alkan, 2005 yılında Türkiye’deki teknoloji tutkunlarının bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ShiftDelete.Net’i kurdu.

SHIFTDELETE.NET’İN BAŞARISI VE SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİ

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başaran bu site, donanım, yazılım, oyun, akıllı telefonlar ve çeşitli teknoloji alanlarında güncel içerikler sunarak ülkenin en önemli teknoloji portallarından biri haline geldi. Hakkı Alkan aynı zamanda sosyal medyada oldukça aktif bir figür. YouTube, Instagram ve Twitter gibi platformlarda yüz binlerce takipçiye ulaşarak teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri takipçilerine aktarıyor. Canlı yayınlar düzenleyerek ve katıldığı etkinliklerde takipçileriyle birebir etkileşimde bulunarak, onların sorularını yanıtlıyor ve önerilerde bulunuyor.

ÖDÜLLER VE KONFERANSLARDA YER ALMA

Kariyeri boyunca pek çok ödül almayı başaran Alkan, sadece kurduğu platform ile değil, kişisel başarılarıyla da teknoloji dünyasında dikkat çeken bir isim olmuştur. Sıklıkla teknoloji konferanslarında konuşmacı olarak yer alıyor ve bilgi birikimini sektöre aktarıyor. Başarılı kariyeri ile Apple, Samsung, Intel ve Volkswagen gibi global devlerin dikkatini çeken Hakkı Alkan, bu markaların davetlisi olarak yeni teknolojileri ilk deneyimleyen isimlerden biri oluyor. Bu deneyimlerini geniş kitlelerle paylaşıp, teknoloji dünyasındaki öncü konumunu güçlendiriyor.