Olay, Spor Salonu’nda Gerçekleşti

Olay, 2000 Evler Mahallesi’ndeki spor salonunda gerçekleşti. Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesine katılacak olan 60 kişi için fiziki yeterlilik testi uyguladı. Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, aniden fenalaştı. Çevredeki insanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Neşeli’yi hızlıca Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İhsan Neşeli, bu sabah yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Nevşehir İl Özel İdaresi, geçtiğimiz gün fiziki yeterlilik testi için topladığı adayların sağlık güvenliğine dikkat ediyor. Ancak, İhsan Neşeli’nin aniden fenalaşması, teste katılanlar arasında ciddi bir endişe yarattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, duruma müdahale edip hastayı hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhsan Neşeli, hastaneye kaldırıldıktan sonra kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Neşeli bu sabah hayata veda etti. Olay, adaylar ve çevresindeki kişiler üzerinde büyük bir üzüntü yarattı.