Olay, Taksi Duraklarında Kılıç Saldırısı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerindeki bir taksi durağında gerçekleşti. İddiaya göre, G.K. isimli şahıs, taksi durağını arayıp evine taksi talep etti.

KILIÇLA SALDIRI

Bir süre sonra belirtilen adrese giden taksici, G.K.’nin elinde kılıç gördükten sonra geri dönmek zorunda kaldı. Ardından, saat 07.30 civarında durağa gelen G.K., burada görevli olan C.Ö.’ye kılıçla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. C.Ö., elinden ve kolundan yaralanarak hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli G.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, G.K.’nın ‘kasten yaralama’ başta olmak üzere 6 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.