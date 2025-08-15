Haberler

Olay Ümraniye Şile Yolunda Oldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, saat 12:00 sıralarında Ümraniye Şile yolu üzerindeki Tantavi Tüneli’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki sürücü seyir halindeyken aralarında bir tartışma çıktı.

SALDIRI VE TEPKİ

Tartışma sonrasında sürücülerden biri, tartıştığı diğer aracın peşine takılıp tünel içinde önünü kesti. Araçtan çıkan sürücü, diğer aracın camına yumruk atıp kapısını tekmeleyerek saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan sürücü ise aracından inmeden olay yerinden ayrıldı.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Yaşanan olay, trafikte seyir halinde bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Simge Sağın, Erdem Kınay’la konuştu

Erdem Kınay'ın "Simge'yi keşfeden benim ama patlatan Icardi" ifadesine karşılık veren Simge Sağın, kendi başarısının kendi çabasıyla kazanıldığını belirterek gerilimi arttırdı.
Haberler

Futbol Tutkunları İçin Maçlar Geliyor!

15 Ağustos'ta futbolseverleri bekleyen yerel ve Avrupa liglerindeki heyecan dolu maç programı, taraftarları ekran başına toplayacak. Maç takvimini merakla bekliyorlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.