Olay Ümraniye Şile Yolunda Oldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, saat 12:00 sıralarında Ümraniye Şile yolu üzerindeki Tantavi Tüneli’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki sürücü seyir halindeyken aralarında bir tartışma çıktı.

SALDIRI VE TEPKİ

Tartışma sonrasında sürücülerden biri, tartıştığı diğer aracın peşine takılıp tünel içinde önünü kesti. Araçtan çıkan sürücü, diğer aracın camına yumruk atıp kapısını tekmeleyerek saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan sürücü ise aracından inmeden olay yerinden ayrıldı.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Yaşanan olay, trafikte seyir halinde bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.