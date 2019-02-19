Olay yaratan reklam durduruldu

41 televizyon kanalında aynı anda gösterilen ve büyük yankı uyandıran reklam Peak Games, aldığı son dakika kararı ile reklamları durdurdu.

Peak’in Audi’nin 2017 yılında yayınladığı reklamıyla hemen hemen aynı olan reklamıyla ilgili olarak Peak Games, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, “Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz” denildi.

Peak’in twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Ajans’la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans’ın bağlı olduğu network’e Amerika’da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız.”

HABERTURK