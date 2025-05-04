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Olay, Yenişehir’de Meydana Geldi. İki Grup Kavga Etti. İki Kişi Yaralandı. Ambulanslar Ve Polis Geldi. Şüpheliler İçin Çalışma Başlatıldı. Görüntüler Cep Telefonuyla Çekildi

Olay, saat 04.00 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 5’inci Sokak’ta bir alkollü eğlence mekanının önünde gerçekleşti. İki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı bir kavgaya dönüştü. Bu kargaşada iki kişi tabancalardan çıkan mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAVGA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Kavga anı, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine bağırıp hakaretler savurarak tabancalarla ateş ettikleri görülüyor. Ardından, polis ekiplerinin olay yerine geldiği tespit edildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için derhal çalışma başlattı.

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