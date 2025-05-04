Olay Yeri İnceleme Ekipleri Suç Aydınlatıyor

SON TEKNOLOJİ VE KRİTİK ROL

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube ve Balistik Şube müdürlükleri, geliştirdikleri son teknoloji ile karmaşık suçların aydınlatılmasında ve suçluların yakalanmasında büyük bir rol oynuyor. Cinayet, kaza, suikast, terör saldırısı veya patlama durumlarında mağdur ya da sanığın bulunduğu her olayın ilk haber alan ekipleri, olay mahallindeki “titizlik ve hassasiyet” gerektiren çalışmaları ile parmak izi geliştirme, kimlik tespiti ve adli görüntüleme gibi birçok ayrıntılı süreci başarıyla yürütüyor. Ekipler, bu süreçlerde en son teknolojik ve bilimsel yöntemleri etkin bir şekilde kullanıyor.

GÜÇLÜ VE ETKİN YAPI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, 1930 yılından itibaren polis teşkilatındaki asayiş şube müdürlükleri bünyesinde kurulan Teknik Büro Amirliği ile başlıyor ve 1996’da Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2003’ten sonra ise Kriminal Daire Başkanlığı çatısı altında daha güçlü bir yapıya bürünüyor. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Gizem Öztürk, 12 haftalık temel eğitimle başlayan sürecin ardından personelin, parmak izi laboratuvarı, kimlik tespiti ve adli görüntüleme gibi alanlarda özel eğitimler alarak uzmanlaştığını aktarıyor.

SUÇUN AydınlatılMASI İÇİN GÖREV

Öztürk, “Olay yeri inceleme ekiplerimiz aslında olay yeri, fail ve mağdur arasındaki ilişkiyi kurmak, suç bulgularını bulmak, işlenen suçun aydınlatılması ile adli mercilerin doğru karar vermesini sağlamak üzere görev yapıyorlar.” diyerek ekiplerin titizlikle çalıştığını vurguluyor. Elde edilen bulguların Kriminal Daire Başkanlığı’na bağlı 10 Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine gönderildiğini ve parmak izi geliştirme laboratuvarları ile kimlik tespit birimlerinde gerekli incelemelerin yapıldığını belirtiyor.

YERLİ SİSTEMLE KİMLİK TESPİTİ

Olay yerinden alınan bulguların bilimsel tekniklerle detaylı olarak analiz edildiğini ifade eden Öztürk, “Elde edilen tüm bu parmak izleri tamamen yerli ve milli olan Biyometrik Veri Yönetim Sistemi’nde kayıtlı olan tüm parmak izleri ile karşılaştırılmakta” diyor. Afet gibi büyük olaylarda kimlik tespitinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Öztürk, olay yeri inceleme ekiplerinin sadece kriminal vakalarda değil, doğal afetlerde de aktif rol üstlendiğine dikkat çekiyor.

HAYATİ GÖREVLER

Olay yeri inceleme işlemlerinin sadece teknik bir süreç değil, adaletin tecellisi için hayati bir görev olduğunu belirten Öztürk, “Bütün hayat akışını değiştirebilecek önemli bir sürecin parçası olan olay yeri inceleme işlemleri, büyük bir titizlikle ve özveriyle yerine getiriliyor.” ifadelerini kullanıyor.

BALİSTİKA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Balistik Şube Müdürü Kadir Sevim, ateşli ve ateşsiz silahların yasal mevzuata göre incelendiğini ve olay yerinden elde edilen suç konusu silahların tespitinin yapıldığını bildiriyor. “Şubemize gönderilen ateşli silahların mukayese atışlarını yaparız ve örneklerini alırız.” diyerek sistemin işleyişini açıklıyor. Balistika sisteminin TÜBİTAK ve Kriminal Daire Başkanlığının ortak geliştirdiği yerli ve milli bir proje olduğuna dikkat çekerken, ülke genelinde ateşli silahlarla işlenen suçlara yönelik çalışmaların kesin doğruluk ve kararlılıkla sürdüğünü vurguluyor.