Haberler

Olay, Yıldırım’da Kıraathanede Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi, Kanuni Caddesi’nde bulunan bir kıraathanede sabah saat 05.00 sularında gerçekleşiyor. Motosikletle buraya gelen ve ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açıyor. Kapalı konumda olan kıraathanenin camlarına çok sayıda kurşun isabet ediyor, ardından saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

POLİS MÜDAHALE EDİYOR

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri gönderiliyor. Yapılan saldırıda herhangi bir yaralanma olmuyor. Bölgeyi inceleyen polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara-Niğde Otoyolu’nda Kaza Oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nda ters yönde seyreden bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haberler

Hindistan Füze Saldırıları, Gerilim Arttı

Hindistan'ın Pakistan'ın 9 bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısına karşılık, Pakistan 5 savaş uçağı ve 1 dronunu düşürerek olayların gerginliğini artırdı. Ölü sayısı 8, yaralı sayısı ise 35'e ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.