Olay, Yıldırım’da Kıraathanede Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi, Kanuni Caddesi’nde bulunan bir kıraathanede sabah saat 05.00 sularında gerçekleşiyor. Motosikletle buraya gelen ve ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açıyor. Kapalı konumda olan kıraathanenin camlarına çok sayıda kurşun isabet ediyor, ardından saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

POLİS MÜDAHALE EDİYOR

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri gönderiliyor. Yapılan saldırıda herhangi bir yaralanma olmuyor. Bölgeyi inceleyen polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.