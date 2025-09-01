Olayda 1 Taraftar Hayatını Kaybetti

TRABZONSPOR DEPLASMANI YOLUNDA KAVGA

Samsunspor taraftarları, Trabzonspor’un deplasmanına gitmek amacıyla yola çıktıkları esnada, Giresun’da bir restoranda yemek molası verdi. Ancak bu mola sırasında henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı çatışmada, 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 taraftarın yaralandığı bildirildi.

SAMSUNSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor, yaşanan olayın ardından, bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.” ifadesine yer verildi.