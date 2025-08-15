Olayda 32 yaşındaki Fahrettin Aras hayatını kaybetti

KAZANIN DETAYLARI VE SONUÇLARI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 40 günlük nişanlı Fahrettin Aras’ın kullandığı motosiklete, kavşakta ‘dur’ levhasına uymayan Yusuf K.’nin otomobili çarptı. 32 yaşındaki Aras, çarpmanın etkisiyle yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Kazadan sonra tutuklanan sürücünün, 2’nci duruşmada tahliye edilmesine ölen gencin ailesi tepki gösterdi. Kaza, 13 Mayıs’ta Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi’nde meydana geldi. Bilirkişi raporunda, Aras’ın kural ihlali yapmadığı, kazanın Yusuf K.’nin ‘dur’ levhasına uymaması nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. Savcılık, Yusuf K.’nin ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanmasını istedi.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen 2’nci duruşmada, savcı tutukluluğun devamını talep etti fakat mahkeme heyeti sanığın tahliyesine karar verdi. Ölen gencin avukatı Neslihan Çan, kaza yerinin dar ve tehlikeli olması sebebiyle “Burası sollama yasağının olduğu, hız sınırının 50 kilometre olan, kör noktalar ve kasislerle dolu bir yol. Buna rağmen sanık, 20 yıllık şoför olduğunu iddia etmesine rağmen kuralları ihlal ederek hatalı sollama yaptı. Hatasız bir şekilde karşıdan gelen motosikletli Fahrettin Aras ile kafa kafaya çarpıştı. Fahrettin henüz 32 yaşındaydı, 40 günlük nişanlıydı ve ardında acılı bir anne, bir abi ve dolmak üzere bir ömür bırakmış oldu. Dosyanın savcısı, her celsede tutukluluğun devamını talep etti; ancak dosyayı bilmeyen nöbetçi hakim, 2,5 ay sonrasında tahliye kararı verdi. Bu karar, halkın vicdanını yaraladı” dedi.

AİLESİNİN ACISI VE TEPKİLERİ

Gözyaşları içinde oğlunun kaybını atlatamadığını dile getiren Ayşe Aras, “Benim eşim yoktu, 2 evladıma sığınıyordum. Fahrettin çok iyi bir çocuktu, kimseye kötülük etmezdi. O, insanlar ve hayvanlar üzerinde büyük bir sevgi beslerdi. Trafik kurallarına da her zaman dikkat ederdi. Bu tür bir kazayı asla hak etmedi. Onun ölümüyle hayatım da sona erdi. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Gecem gündüzüme karıştı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Fakat suçlu olanların da aynı acıyı tatmasını istiyorum. Gerçekten masum olan bir canın ardından devam etmek çok zor” diye konuştu.

Ağabey Seyit Aras ise yaşadıkları acıyla birlikte verilen tahliye kararına da tepki göstererek, “Kardeşim, bir kişinin bilinçsizce yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi. Tanık ifadeleri, kamera görüntüleri ve bilirkişi raporları, sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu ortaya koyuyor. Ancak yalnızca iki ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Üç ay önce toprağa verdiğimiz kardeşimizin arkasından böyle bir karar verilmesi, acımızı iki kat artırdı. Biz adalet istiyoruz ve vicdanlara sığmayan bu karara karşı mücadele edeceğiz” dedi.