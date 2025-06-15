Olayda Emekli Doktor Hayatını Kaybetti

OLAYIN BAŞLANGICI

Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’ndeki İsmet İnönü-1 Caddesi’nde yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay (58) için arkadaşı, 3 gündür kendisinden haber alamayınca evin temizlik çalışanına ulaşarak durumu bildirdi. Evin kontrol edilmesi için gelen çalışan, kapıyı açan olmadığı için polise başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye girdiğinde, Günay’ı yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Günay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE VE İNCELEME SÜRECİ

Mustafa Savan Günay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve savcılığın incelediği olay sonrası hastane morguna kaldırıldı. Günay’ın şüpheli olduğu düşünülen vefatı üzerine bir soruşturma başlatıldı. Doktor Günay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kanserin çözümünü bulduğunu ifade etmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE GÖRÜŞLERİ

Günay, yaptığı paylaşımda şunları belirtmişti: “25 yıldır ‘Kanser neden oluyor?’ diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim.” Aynı zamanda tehditler aldığını ifade eden doktor, korkmadığını vurgulayarak, “Sevgili meslektaşlarım. Yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum. Benim çoluğum çocuğum yok. Üzerime kapital çomar emirleri ile gelirseniz, geldiğiniz arabayı ezerim. Çünkü ben de damperli bir kamyon var.” dedi.

Günay, korkmadan yalnız çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Onlara tekrar söylüyorum. Ben yalnız çalışıyorum. Hiç kimseden korkmadım ve korkmayacağım. Tüm dostlarım bunu iyi bilsinler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür işlere karşı cesur olması gerekliliğini belirtti. “Bir kere korkarsanız, sonsuza kadar korkarsınız. Her kapitalin yumuşak karnı vardır. Benim böyle bir sıkıntım yoktur ve olmayacaktır. Umarım benden sonra daha iyisini bir hekim yapar.” diyerek, tüm isteğinin dünya üzerindeki ülkeleri aşarak, kendi gibi bir Türk hekiminin başarısı olduğunu dile getirdi.