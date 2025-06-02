Olayda Eşi İntihar Etti İddia Edildi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

14 Şubat sabahı Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde önemli bir olay gerçekleşti. Hüsamettin Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, sabah saatlerinde işten döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşılaştığını bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Düriye Çiğdem Keklik’in göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR MEKTUBU VE HÜKÜMETİN YAKLAŞIMI

Olay yerinde bulunan bir mektupta, “Ben seni aldatmadım fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, ben senden başkasını düşünmedim. Ben seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden” ifadeleri yer aldı. Hüsamettin Keklik, gözaltına alındıktan sonra, eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Keklik, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAMEDEKİ DELİLLER VE DİĞER BULGULAR

Düriye Çiğdem Keklik’in şüpheli ölümüyle alakalı olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Hüsamettin Keklik’in parmak izinin intihar mektubunda tespit edildiği bilgisi yer aldı. Maktulden alınan DNA örneklerinde, farklı bir erkeğe ait DNA bulunmadığı aktarıldı. Olay yerinde bulunan kan izleri, barut kalıntıları ve intihar mektubundaki parmak izi gibi kanıtların sanığın ifadesiyle çeliştiği ifade edildi. Mektubun Hüsamettin Keklik tarafından zorla yazdırılmış olabileceği de belirtildi.

ŞİDDET VE TARTIŞMA İDDİALARI

İddianamede aynı zamanda, sanığın eşine sistematik şiddet uyguladığı, maktulün korku ve baskı altında yaşadığı, olay günü eşiyle tartıştıkları ve Düriye Çiğdem Keklik’in bu süreçte tüfekle öldürülmüş olabileceği kaydedildi. Hüsamettin Keklik, olaydan sonra da durumu intihar olarak göstermek için yer düzenlemesi yapmış olabilir.

HÜSAMETTİN KEKLİK’İN İFADESİ

5 yıllık birlikteliğin ardından 2024 yılında evlenmeyi planladıklarını söyleyen Hüsamettin Keklik, savcılıktaki ifadesinde, “Eşimin telefonunda eski sevgilisiyle fotoğrafları vardı… 13 Şubat’ta bu fotoğrafları gördüm. Dışarı çıktım ama eşimin rahatsızlığı olduğunu bildiğim için eve geri döndüm” dedi. Ertesi gün tekrar fotoğrafları sorduğunda, “Silmemişti… Farklı erkeklerin de fotoğrafları vardı” şeklinde konuştu. Hüsamettin Keklik, eşinin intihar etmiş olduğunu ifade etti. “Oturma odasının kapısını açtığımda, eşimi intihar etmiş vaziyette gördüm” diye ekledi.

YARGILAMA SÜRECİ

“Kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edilen Hüsamettin Keklik’in yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.