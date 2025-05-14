Olayda Şüpheli İfadesi Gündeme Geldi

OLAYLA İLGİLİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, mart ayında meydana gelen yangında boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olan itfaiye eri ile nişanlısının ifadeleri gün yüzüne çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin, savcılıkta verdiği ifadesinde, “Eşimle daha önce ayrılma kararı almıştık ama ailelerin müdahalesiyle tekrar barıştık, ancak ilişkimiz yeniden bozuldu.” dedi. Gezgin, geceleri alkol aldığını ve eve pek uğramadığını belirtti.

OLAY GECESİKİ DURUMU ANLATTI

Olay gecesi kendisinin balkonda, eşinin salonda bulunduğunu anlatan Gezgin, “Balkonda olduğum esnada eşim Fatma, saat 03:30 civarında doğal gaz kokusu olduğuna dair WhatsApp üzerinden bana mesaj gönderdi. Ben de doğal gaz borularını ve hattını kontrol ettim ama herhangi bir koku hissetmedim.” ifadelerini kullandı. Gezgin, mutfakta eşinin sahur hazırlığı yaptığı sırada kendisinin evden itfaiyeye gitmek üzere çıktığını aktardı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR VE İLETİŞİM

İtfaiyede geçirdiği süre boyunca eşinin kendisine gönderdiği mesajları gördüğünü fakat cevap vermediğini belirten Gezgin, “Eşimle genellikle mesajlarını cevapsız bırakırım.” dedi. Eşini saat 07:45 civarında birkaç kez aradıktan sonra evine gittiğinde kapısını açamadığını ve komşusu ile karşılaştığını ifade etti. Aleyhine olan çelişkiler ile ilgili sorulan bir soruya ise, “Yalan söyleme lüksüm yok. Kameralar her yerde, bu durumu unutmuş olabilirim.” dedi.

ŞÜPHELER VE DİĞER İFADELER

Nişanlısı F.T, olaydan sonra Gezgin’in çocuklarının ölümüne inanmadığını söylediğini, kendisinin de bu tutumundan şüphelendiğini ifade etti. F.T., Gezgin’in 10-15 gün önce kendisine “Benim içime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi bir şey olacak.” dediğini belirtti. Ayrıca, olaya dair ruh halinin kötü olduğunu ifade ettiğini ekledi.

OTOPSİ RAPORU VE YANGININ SEBEBİ

Olaydan bir gün önce yoğun uyku gerektiren ilaç talep eden Gezgin’in durumu dikkat çekti. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsi raporunda, anne ve iki çocuğunun karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü belirtildi. Yangın, 18 Mart’ta Turgay Gezgin’in evinde çıkmıştı. O anlarda Turgay Gezgin’in evde olmadığı bildirildi. Yapılan operasyon sonucunda tutuklanan Turgay Gezgin’in nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.