Olaylar, Göztepe-Fenerbahçe Maçında Patlak Verdi

MAÇ ÖNCESİ TANSİYON YÜKSELDİ

Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek Göztepe – Fenerbahçe karşılaşması öncesinde gergin anlar yaşandı. Göztepeli destekçiler, Fenerbahçeli taraftarları stada taşıyan otobüslerin ulaşmasıyla birlikte deplasman tribününe doğru yönelmeye başladı.

Deplasman otobüslerinin stadyuma varmasıyla birlikte bazı Göztepe taraftarları, otobüslerin bulunduğu yöne doğru ilerlemek istedi. Bunun üzerine, olayların büyümesini önlemek için müdahale gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) kullanarak taraftarlara su ve biber gazı sıktı. Emniyet güçleri, durumu kontrol altına alarak gerginliğin artmasını önledi.

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

