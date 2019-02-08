Olaylı derbi için cezalar açıklandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen yıl oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında tribün olayları nedeniyle maç tatil edilmişti. Olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kafasından yaralanırken yeniden oynanmasına karar verilen maça Beşiktaş çıkmamıştı.

Anadolu Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şenol Güneş ile Beşiktaşlı futbolcu Quaresma mağdur, ekibin diğer oyuncusu Caner Erkin de şikayetçi olarak yer aldı. İddianamede toplamda 46 şüpheli yer aldı.

İstenen cezalar

Diken’de yer alan habere göre, iddianamede Şenol Güneş’i yaraladıkları öne sürülen üç kişiye ‘silahla yaralama’ ve ‘spor alanlarına yasak madde sokma’ suçlarından bir buçuk yıldan iki buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Quaresma’ya yönelik eyleminden dolayı da beş şüpheli, Caner Erkin’e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli hakkında ‘silahla yaralamaya teşebbüs’ ve ‘spor alanlarına yasak madde sokma’dan bir yıl dört ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

İddianamede 35 kişi hakkında ‘yasak madde kullanma’dan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası, bir kişi hakkında da aynı suçtan adli para cezası talep edildi.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Abdülkadir D.’nin saat 21.11, Metehan A.’nın saat 21.47, Taner Ç.’nin saat 21.47, Cihat Ö.’nün de saat 20.53 civarında Quaresma’ya çakmak ve madeni para fırlattıkları belirtildi. İddianamede, Mirsat B.’nin de yine Quaresma’ya attığı madeni paranın futbolcuya isabet etmediği kaydedildi.

Şüphelilerden Cem A.’nın saat 21.11 civarında sahaya bir adet telefon fırlattığı kaydedilen iddianamede ‘şüpheli Mehmet S.Y.’nin saat 22.00, Sedat D.’nin yine saat 22.00 civarında hedef alarak Şenol Güneş’in kafasına çakmak attıkları, şüpheli Gökhan T.’nin yine saat 22.00 civarında soyunma odasına doğru giden Şenol Güneş’e su dolu bir şişe attığı, Şenol Güneş’in bu eyleme bağlı olarak tekrar yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu’ ifade edildi.

Şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.’nin, Caner Erkin’i hedef alarak sahaya birer adet medeni para attıkları kaydedilen iddianamede, her iki maddenin de futbolcuya isabet etmediği belirtildi.

İddianamede tüm şüpheliler için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması talep edildi.

Öte yandan Caner Erkin dahil 72 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘yaralama’, ‘hakaret içerikli tezahürat’ ve ‘spor alanlarında yasak madde kullanma’ suçlarından süren soruşturmada takipsizlik kararı verilerek dava açılmadı.

Olayları gerçekleştirenlerin organize hareket ettikleri yönünde oluşan şüphe üzerine soruşturmanın genişletildiği bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, ‘kapsamlı araştırmaya rağmen şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğinden bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği’ dile getirildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş’ın kalecisi Tolga Zengin, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın mağdur bölümünde yer aldı.