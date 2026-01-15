Olaylı Derbide Ceza Kararı Açıklandı: Oosterwolde ve Mert Hakan’a Hapis Cezası

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YARGILAMA SONUCU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında RAMS Park’ta gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Bu olaylar neticesinde stadyum müdürü Ali Çelikkıran’ın darp edilmesi olayı da dahil olmak üzere, soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yargılama süreci tamamlandı.

MAHKEME’DEN CEZA BİLDİRİMİ

Mahkeme, aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş’ın bulunduğu 5 sanığın, “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçlamasıyla her birine 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası verdi. Dava sürecinde, stadyum müdürü Ali Çelikkıran “müşteki” olarak yer alırken, Fenerbahçeli futbolcular, kulüp doktoru ve diğer şüpheli isimler bulunuyordu.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Bu uygulama, sanıkların cezasının infazının ileri bir tarihe ertelendiği anlamına geliyor. Olayın gelişmeleri ve verilen ceza, spor camiası içerisinde yankı uyandırmaya devam ediyor.