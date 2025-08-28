Olcay Arı 30. Yılında Anıldı

ŞEHİT OLCA Y ARI ANILDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 1995 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bölücü örgüt tarafından şehit olan Olcay Arı, şehadetinin 30. yılı vesilesiyle dualarla anıldı. Şehit olan Salihlili Jandarma Er Olcay Arı’nın sene-i devriyesi nedeniyle, Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin Kurttutan Mahallesinde yaşayan annesi Medine Arı’yı ziyaret etti.

KAYMAKAM GÜLDOĞAN’IN ZİYARETİ

Kaymakam Güldoğan, şehit annesi ile yakından ilgilenerek onunla sohbet etti ve devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit yakınlarının yanında duracağını söyledi. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya’nın katıldığı bu ziyaret, yapılan dualarla sona erdi.