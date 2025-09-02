Olcay Büyüt Tutuklandı, 20 Yıl Ceza

BÜYÜT’ÜN YAKALANMA ANI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezasıyla aranan Olcay Büyüt (28), dün gece bir sokak düğününe katıldığı sırada yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyüt’ün düğün alanında bulunduğu bilgisini aldı. Hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah ve adam yaralama gibi suçlardan aranmakta olan Büyüt, güvenlik güçlerinin operasyonuna direndi.

Büyüt, düğün alanında yanında bulunan ruhsatsız tabancayı polis ekiplerine doğrulttu. Ekipler, durumu kontrol altına almak için müdahale etti. Büyüt’ün yakınları, polis ekiplerine saldırmaya çalıştı, ancak olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte Büyüt yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyüt, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEÇMİŞ SUÇLARI

Olcay Büyüt’ün toplamda 70 ayrı suç kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, ruhsatsız silah bulundurma ve adam yaralama yer alıyor. Yakalanması, güvenlik güçlerinin bu tür suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.