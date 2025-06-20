Olcay Şahan, 5 Oyuncuyu İstiyor

FUTBOLCULAR ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER

2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu’da oynayan 5 futbolcunun, geçen sezon kırmızı-lacivertli ekibi çalıştıran teknik direktör Olcay Şahan tarafından transfer için gündeme alındığı konuşuluyor. Yeni sezon öncesinde, Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık bir anlaşma yapan Şahan, İzmir temsilcisindeki eski futbolcularını transfer etmeyi planlıyor.

ESKİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Olcay Şahan’ın Altınordu ile sözleşmeleri sona eren stoperler Mete Yıldız ve Eren Tokat ile orta saha oyuncuları Kaan Baysal ve Tahsin Çakmak, ayrıca sağ bek Alper Tursun’u yeni takımına katabileceği belirtiliyor. Gurbetçi teknik adam, futbol kariyerine devam etmeden önce, Mete, Eren, Kaan ve Alper ile birlikte Afyonspor’da oynama fırsatı bulmuştu.