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Olcay Şahan Futbola TSV Eller 04’te Döndü

OLCAY ŞAHAN FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR

2021 yılında futbolu bırakan ve son olarak Altınordu’da teknik direktörlük yapan 37 yaşındaki Olcay Şahan, yeniden yeşil sahalara dönmeye karar verdi. Teknik direktörlük deneyimi sonunda sahalara geri dönen Olcay Şahan, Almanya’nın amatör takımlarından biri olan TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı. Olcay Şahan’ın Almanya’daki bu takıma transfer olması, futbol dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratıyor.

Futbolculuk kariyeri boyunca Duisburg, Kaiserslautern, Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor takımlarında forma giyen tecrübeli futbolcunun yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği, merakla bekleniyor. Olcay Şahan’ın bu yeni döneminin futbol kariyeri açısından nasıl bir etki yaratacağı ise gündemdeki önemli konulardan biri.

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