Olcay Şahan, Yeni Mersin İdman Yurdu

OLCAY ŞAHAN’IN YENİ ADRESİ BELİRLENDİ

Son olarak TFF 2. Lig ekibi Altınordu’yu çalıştıran genç teknik direktör Olcay Şahan’ın yeni takımı belli oldu. Olcay Şahan, TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüz futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takımımızda yıllarca forma giyerek büyük başarılara imza atmış ve geçtiğimiz sezon Altınordu FK takımını çalıştıran Teknik Direktör Olcay Şahan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.” ifadeleri yer aldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTI

Geçtiğimiz sezonu Altınordu’da geçiren ve iyi bir performans sergileyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, 19 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Olcay Şahan, takımı ile 1.89 puan ortalaması yakaladı. Bu başarılı performans, onun yeni takımındaki görevini daha da önemli hale getiriyor.