Olcay Şahan, Yeni Mersin İdman Yurdu’nda

OLCAY ŞAHAN’IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Son olarak TFF 2. Lig ekibi Altınordu’yu çalıştıran genç teknik direktör Olcay Şahan, kariyerine Yeni Mersin İdman Yurdu’nda devam etme kararı aldı. Olcay Şahan, kulüple 2 yıllık sözleşme imzalamış durumda.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takımımızda yıllarca forma giyerek büyük başarılara imza atmış ve geçtiğimiz sezon Altınordu FK takımını çalıştıran Teknik Direktör Olcay Şahan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.” ifadeleri yer aldı.

Olcay Şahan, geçen sezon Altınordu’yu çalıştırarak gösterdiği performansla dikkat çekti. 38 yaşındaki teknik direktör, 19 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.89 puan ortalaması yakaladı.