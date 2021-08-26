Öldürdüğü kocasından hamile kaldığını öğrendi

Balıkesir’de şiddet gördüğü eşini öldüren Rümeysa Aydın’ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Balıkesir’de şiddet ve cinsel istismar gördüğü eşini tüfekle vurarak öldüren kadın 1,5 aylık hamile olduğunu öğrendi. Bebeği doğurmak istediğini söyleyen Rümeysa Aydın, “Eş katili oldum, bir de bebek katili mi olayım” dedi.

Balıkesir’de 7 yıllık evli olduğu eşini, tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Rümeysa Aydın’nın 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi’nde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunarak, ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Murat Aydın’ı, 13 Ağustos günü yaşanan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Eşinin son olarak kendisine bıçak zoruyla cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden Rümeysa Aydın’ın yapılan kontrollerinde hamile olduğu anlaşıldı. Aydın, bebeği dünyaya getireceğini söyledi.

CİNSEL SALDIRI SONUCU HAMİLE KALMIŞ

Rümeysa Aydın’ın avukatı Neslihan Çallıoğlu da bir açıklama yaptı. Çallıoğlu, “Rümeysa, cinsel saldırı sonucunda hamile kalmış olduğunu öğrendi. Bu konuda şüpheleri varmış ancak test yapılıp, emin olana kadar bu durumu belirtmek istememiş. Ama cuma günü yapılan test sonucunda, Rümeysa’nın 1,5 ay önce uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığı hususunu tespit etmiş bulunuyoruz” dedi.

“EŞ KATİLİ OLDUM, BEBEĞİMİN KATİLİ OLMAK İSTEMİYORUM”

Bu şartlarda bebeği dünyaya getirme düşüncesinin herkesin verebileceği bir karar olmadığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, Rümeysa Aydın’ın bebeğe zarar gelmesini istemediğini söyledi.

Avukat Çallıoğlu, “Rümeysa’nın bu durumu ortaya çıktığında kendisiyle görüşerek, hamileliğini sonlandırma hakkının olduğunu belirttim. Ancak Rümeysa, ‘Avukat Hanım zaten, ben eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum’ dedi. Kendisinin bu kararına elbette büyük saygı duyuyoruz” diye konuştu.