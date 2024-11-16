Öldüren İş Makinesi Kazası! İki Ölü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir şantiye alanında dikkat çeken bir olay yaşandı. İddialara göre, operatörün bulunmadığı bir anda şantiyede bulunan Murat Ateş ve Yusuf Gözel, park halindeki bir iş makinesine binerek çalıştırmaya çalıştı.

İŞ MAKİNESİ DEVİRİLİYOR

Bu deneme sırasında iş makinesi hareket ederek devrildi ve Ateş ile Gözel’in üzerine düştü. Olayın ardından durum acil olarak sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve sağlık görevlilerini müdahalesi sonrası yakındaki hastanelere götürüldü.

YAŞAMINI KAYBEDENLER

Ağır yaralanan Murat Ateş, özel bir hastaneye; Yusuf Gözel ise Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, her iki kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.