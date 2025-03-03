Öldürüldüğü 19 Yıl Sonra Öğrenildi

FETHİYE’DE KAYIP DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Fethiye’de 2005 yılında ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Erdoğan Bozkurt’a ulaşamayınca dosya kapatıldı. Ancak 5 ay önce Bozkurt’un öldürüldüğüne dair bir ihbar alındı ve dosya tekrar açıldı. Bu doğrultuda Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt’un öldürülmesi üzerine araştırmaya başladı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER BELİRLENDİ

Yapılan soruşturma sonucunda jandarma, Bozkurt’un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi’nde öldürüldüğünü ve cesedinin burada gömüldüğünü tespit etti. Soruşturma çerçevesinde, Bozkurt ile aralarında anlaşmazlık bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu ve Hasan Cura, geçen yıl 29 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

KEMİKLER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Bozkurt’a ait olduğu düşünülen kemikler, kadavra köpekleriyle gerçekleştirilen aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Bu kemiklerin Bozkurt’a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na iletildi. Olayla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.