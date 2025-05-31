Öldürülen Genç Adam Toprağa Verildi

GENÇ ADAM CENAZE TÖRENİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil mahallesindeki bir bağ evinde balta ile katledilen 25 yaşındaki Mustafa Karaman, Orhangazi’de defnedildi. Cenazede gözyaşları dinmek bilmiyor. Olay, geçen Perşembe gecesi saat 24.00 civarında Bursa’nın Orhangazi İlçesi, Üreğil Mahallesi Umurcalılar Mevkiinde gerçekleşti.

BABA OĞLUNU KAN İÇİNDE BULDU

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Karaman’ın babası Ali Karaman, oğlundan iki gündür haber alamayınca ailelerine ait bağ evini kontrol etmeye karar verdi. Burada, oğlunu kanlar içinde yerde bulan Ali Karaman durumu Jandarma ekiplerine iletti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Mustafa Karaman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, genç adamın kafasına balta ile vurularak öldürüldüğünü ve baltanın olay yerinde bulunduğunu saptadı. Bu durum üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

25 yaşındaki Mustafa Karaman’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Orhangazi’de baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, öğlen vakti Muhammedül Emin Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Oğlunu bağ evinde ölü bulan baba Ali Karaman, tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, anne Nuray Karaman ise yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Mustafa Karaman’ın öldürülmesine dair Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişinin sorgulanması sürüyor.